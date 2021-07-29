晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

東奧》陳念琴明打8強賽！族語吶喊：Pangcah nu wawa

2021/07/29 21:15

陳念琴在東京奧運女子拳擊69公斤級16強賽時，碰上來自義大利的選手卡里妮，最終驚險過關以3:2拿下勝利，順利挺進8強。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕東京奧運正如火如荼進行中，台灣多名好手也還在賽事努力中。台灣奪牌希望陳念琴明天（30日）11:18分將要上場八強賽。上場16強賽中，出身阿美族的陳念琴在裁判判定勝利時，興奮地以阿美族語說「Pangcah nu wawa （我是）阿美族的孩子！」。同為阿美族的總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）也在臉書分享，並請大家為陳念琴加油。

阿美族的總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）替她加油，也請大家為陳念琴加油。（圖取自Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）臉書）

陳念琴在東京奧運女子拳擊69公斤級16強賽時，碰上來自義大利的選手卡里妮，最終驚險過關以3:2拿下勝利，順利挺進8強。其中在雙方選手站在擂台中央時，陳念琴最後拿到分歧判定勝（兩位評判認為選手A獲勝，另一位認為是選手B獲勝），興奮的在場上振臂歡呼，對著鏡頭大喊族語「Pangcah nu wawa （我是）阿美族的孩子！」，除了向全世界介紹自己，也不忘自己的出身。

同為阿美族出身的總統府發言人Kolas Yotaka也在臉書上表示，「連非原民的朋友地跟我說，很感動，流淚了」。要陳念琴放輕鬆、平常心，「我們都為你加油」。

預估奧運得牌數 免費抽好禮 天天答題中獎機率更高 點我抽獎去

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。