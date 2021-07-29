東奧》陳念琴明打8強賽！族語吶喊：Pangcah nu wawa

陳念琴在東京奧運女子拳擊69公斤級16強賽時，碰上來自義大利的選手卡里妮，最終驚險過關以3:2拿下勝利，順利挺進8強。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕東京奧運正如火如荼進行中，台灣多名好手也還在賽事努力中。台灣奪牌希望陳念琴明天（30日）11:18分將要上場八強賽。上場16強賽中，出身阿美族的陳念琴在裁判判定勝利時，興奮地以阿美族語說「Pangcah nu wawa （我是）阿美族的孩子！」。同為阿美族的總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）也在臉書分享，並請大家為陳念琴加油。

阿美族的總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）替她加油，也請大家為陳念琴加油。（圖取自Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）臉書）

陳念琴在東京奧運女子拳擊69公斤級16強賽時，碰上來自義大利的選手卡里妮，最終驚險過關以3:2拿下勝利，順利挺進8強。其中在雙方選手站在擂台中央時，陳念琴最後拿到分歧判定勝（兩位評判認為選手A獲勝，另一位認為是選手B獲勝），興奮的在場上振臂歡呼，對著鏡頭大喊族語「Pangcah nu wawa （我是）阿美族的孩子！」，除了向全世界介紹自己，也不忘自己的出身。

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同為阿美族出身的總統府發言人Kolas Yotaka也在臉書上表示，「連非原民的朋友地跟我說，很感動，流淚了」。要陳念琴放輕鬆、平常心，「我們都為你加油」。

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