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東奧》盛讚運動家風範 蔡英文：每位選手都是台灣的驕傲

2021/07/29 21:15

「黃金男雙」李洋／王齊麟今在東京奧運男雙8強賽擊敗日本組合，成為台灣羽壇首組叩關奧運最終4強的好手，賽後兩人合比愛心送給粉絲。（圖取自蔡英文臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕東京奧運賽事如火如荼進行中，總統蔡英文今（29）晚在臉書表示，代表台灣的這批優異青年，是充滿了運動家的風範，「每一位選手，都是台灣的驕傲」。

「場上全力以赴，場下展現友誼，這是奧運的精神，也是運動家的風範。」蔡英文表示，今天台灣選手參與的賽事，場場扣人心弦，有最頂尖的桌球對決，有高張力的射箭對抗，也有划船賽事中，黃義婷選手挑戰自我，刷新個人奧運成績的感動時刻。

蔡英文說，國人也對選手流露出的真摯情感，留下難忘的印象，今天羽球男雙李洋/王齊麟獲勝那一刻，落敗的日本地主隊選手渡邊勇大豎起大拇指，比了一個大大的「讚」，看到他賽後流下淚水，齊麟給了他一個擁抱。

「擁抱的畫面，也出現在射箭男子個人淘汰賽。」蔡英文指出，魏均珩和湯智鈞的「台灣對決」，僵持到加射階段，智鈞以一計10分箭，一分之差驚險勝出。賽後兩位選手互相擁抱，均珩給了晉級的智鈞滿滿的祝福。

蔡英文說，相信大家都有感覺，收看奧運轉播的同時，我們往往不是帶著焦慮、懊惱或憤怒的心情，在為比數緊張之外，很多時候，我們也能夠感受到，台灣選手臨場的自信、鬥志、和韌性，「我們知道選手們是如何享受比賽，我們也知道，代表台灣的這批優異青年，是充滿了運動家的風範。」

蔡英文強調，每一位選手，都是台灣的驕傲，她要恭喜今天晉級的射箭好手林佳恩、拳擊好手黃筱雯，更要把掌聲獻給拚盡全力的羽球好手王子維、射箭好手鄧宇成、射擊好手楊昆弼和游泳好手王冠閎。另外，女子25公尺手槍資格賽和高爾夫男子組賽事仍在進行中，吳佳穎（證件妹）、田家榛、潘政琮都加油！繼續衝刺排名！

蔡英文提醒，明天從早到晚，還有一連串關鍵賽事；奧運期間，關心比賽，也別忘了依然要注意防疫，避免群聚，並且適時動一動、讓眼睛休息喔！

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