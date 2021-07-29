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東奧桌球》林昀儒靠中國訓練？體育署緊急出面澄清

2021/07/29 21:17

林昀儒。（特派記者林岳甫攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕林昀儒在東京奧運一戰成名，關於媒體報導其訓練相關事宜，體育署特地説明，經林昀儒父親林學宜表示，他國小階段展露桌球天份，就讀宜蘭國小桌球班時，確實曾由舅公自費資助聘請中國籍綦戈教練費用。但自國中階段（自2013年起）納入教育部體育署「培育優秀或具潛力運動選手計畫」後，即由政府補助包含教練費、移地訓練、參賽器材裝備等。

林昀儒在「2016里約奧運」後，調訓為國家培訓隊選手，補助基本待遇及各項支援，2019年起更列入黃金計畫重點培訓選手，聘請中國籍教練綦戈及日本籍山兵伍教練（疫情期間）進行訓練，黃金計畫提供專屬健康檢查、專屬防護人員、陪練員，補助其客製體能訓練課程，國訓中心運動科學支援團隊也針對進行情蒐分析等，2019年針對林昀儒選手即投入超過800萬台幣培訓經費。

有關林昀儒選手於中國受訓相關報導，主要指他自2017年起參加職業聯賽後，如T2桌球鑽石賽、ITTF 世界巡回賽、中國桌球超級聯賽等，於2020年底參與中國桌球超級聯賽後，和鄭怡靜選手至中國進行一個多月的短期移地訓練，與中國選手交流，為求讓技術更加精進。

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