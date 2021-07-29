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東奧舉重》平時謹慎代言少 郭婞淳奪金發文感謝「慧眼贊助商」

2021/07/29 21:47

郭婞淳。（特派記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕日前為台灣舉出本屆東奧第一金的「舉重女神」郭婞淳，平時謹慎少接代言，而她在東奧奪金後除了發文感謝恩師林敬能，還一連發了四篇文，感謝這些一路支持她的贊助夥伴，以及在沒沒無聞時就找上她的慧眼贊助商。

有網友納悶，為何郭婞淳形象良好，先前不多見她的代言，而根據先前《鏡週刊》報導指出，郭婞淳這幾年成名後，有不少廣告代言找上門，更有食品業者更開出「一輩子可以每月抽成6、7萬」的條件邀她合作，仍被婉謝。

教練林敬能表示，郭婞淳在這方面十分謹慎，即便速食業者找她拍廣告，她也會覺得：「速食偶爾吃可以，但不鼓勵大家太常吃」，再次婉謝。

而郭婞淳奪金後，今天也一一發文感謝自己的幾家贊助商，包括富邦金控、Under Armour、TOYOTA以及台灣大哥大。

她表示：「記得2016年從里約回到台灣後，UA主動與我聯繫，雖然那時候還不太認識這個品牌（那時候UA剛進台灣）但他們誠意打動了我，沒想到默默無名的我能有機會代言運動品牌。在那之後到現在，UA陪我走過大大小小的各種國內外賽事，讓我從比賽場內帥到場外，甚至連我的團隊家人都一起照顧了，謝謝你們我做到了！」

也提到自己與台哥大的淵源：「認識我的都知道，我非常熱衷於公益與環保議題，在2018年我參加了台灣大哥大種福電計畫，認為透過太陽能發電可以節能減碳又可以幫助弱勢團體非常有意義。也因為這個機會 台灣大哥大開始贊助我，今年對我來說是非常重要的一年，台灣大得知後二話不說加碼資助我，感謝台灣大！」

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