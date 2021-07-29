東奧桌球》林昀儒也有超跑夢 最愛007座駕奧斯頓馬丁

林昀儒。（特派記者林岳甫攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕東京奧運桌球男單4強戰，林昀儒與中國世界球王樊振東上演頂尖對決，儘管惜敗無緣爭金，年僅19歲的「小林同學」已展現雄厚接班潛力，而場上精彩表現有如冷面殺手的他，其實與許多男人一樣擁有超跑夢想，最愛的正是007龐德的座駕奧斯頓馬丁。

此行混雙破天荒聯手奪銅的最佳拍檔鄭怡靜曾透露，場上總是全神專注、面無表情，甚至場下也很沉默的「小林同學」，除了從小打到大的桌球，最喜歡的應該就是汽車了，年長10歲的老大姊為了培養彼此默契，還特地上網查些資料，有空就找他大聊汽車經。至於林昀儒的父親林學宜也說過，愛子對車子很有興趣，舉凡品牌、性能、款式，甚至價錢都能朗朗上口，算是達人等級。

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至於林昀儒心中的夢想座駕，正是奧斯頓馬丁豪華超跑DB11，台灣市價約1480萬台幣，車評形容為「英式優雅與暴力美學的結合」、「例落、激情又紳士」，「007龐德也愛它」， 似乎正好與他迅捷刁鑽的球風雷同，各界也期待「小林同學」明晚再接再厲，場上拚出「超跑等級」水準，力退德國名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），為我國贏得首面奧運桌球男單銅牌。

林昀儒。（特派記者林岳甫攝）

林昀儒。（特派記者林岳甫攝）

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