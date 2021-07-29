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東奧棒球》再見觸身球！ 南韓隊報經典賽之仇險勝以色列

2021/07/29 21:33

南韓險勝以色列。（歐新社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕東京奧運棒球項目來到第2日，南韓隊首戰要面對以色列隊，雙方2017年經典賽交手時，南韓隊曾在自家高尺巨蛋1:2輸球。這回南韓隊和以色列隊雙方仍難分難解，戰到延長賽突破僵局制，南韓隊才因以色列隊連續兩次觸身球，6:5險勝。

以色列和南韓兩隊火力都兇猛，雙方頻用全壘打搶攻分數，以色列隊老將金斯勒（Ian Kinsler）3局上2分砲，幫助球隊先馳得點，但南韓隊4局下馬上有回應，吳智煥也擊出2分砲追平。

以色列隊拉凡威（Ryan Lavarnway）6局上又擊出2分砲，再次要回領先，但後援投手懷斯（Zack Weiss）7局下擋不住南韓隊火力，被李政厚、金賢洙上演連兩打席開轟，南韓隊直接靠兩支全壘打扳平，兩出局二壘有人時，吳智煥又擊出1分打點安打，讓南韓隊取得領先，也把懷斯打退場。

落後的以色列隊韌性十足，9局上最後反攻機會，拉凡威從南韓隊終結者吳昇桓手中擊出陽春砲，個人單場雙響砲，也幫助球隊追平。

10局上，以色列隊沒再從吳昇桓手中攻下分數。10局下，南韓隊將一二壘跑者護送上二三壘，以色列隊後援投手布萊奇（Jeremy Bleich）再拿下一出局，眼見有機會守住半局，卻連續砸到許敬民和梁義智，就這樣把勝利拱手讓給南韓。

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