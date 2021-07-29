東奧游泳》未達目標充滿失落 王冠閎成熟發文：我不會輕言放棄

王冠閎。（資料照，特派記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕19歲的「台灣小蝶王」王冠閎，今晚男子100公尺蝶式未晉級準決賽，正式結束奧運初體驗，他賽後在IG發長文，提到自己的目標仍未達成，「我不會輕言放棄。」

王冠閎在男子200蝶預賽游出1分54秒44，突破生涯最快以及全國紀錄，這個成績若放到今年的奧運決賽，甚至可以一舉拿下銅牌。

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可惜王冠閎在準決賽僅游出1分55秒52，總排名13止步準決賽，雖然難掩失落，他今天仍以52秒44排分組第3完成100蝶預賽，正式結束奧運處女秀。

王冠閎稍早在IG發文表示，「準決賽比完的當下，看著計時板的成績，就已經知道自己沒有機會晉級決賽。失望都寫在臉上，心情真的五味雜陳，昨天到今天給了自己很多時間沉澱心情，雖然負面情緒一直來，但也試著盡量往好的方面去想。」

王冠閎說，「自己出發前設定了一個目標就是進決賽，其實賽程一出來就有一個目標，想要拿獎牌，想要讓世界知道台灣游泳也是可以站在奧運的頒獎台上，預賽比完，以第二名的成績晉級準決賽，然而也背負著所有人的期待，無形之中也承受著非常多的壓力。我想不管哪種運動都是一樣。」

他說，辛苦了好幾年就是為了這場重要的比賽「奧運」，但比賽就是這麼的殘酷與現實。

王冠閎展現成熟心態：「往往大家看到的通常都是結果，不管有沒有拿牌，每一位運動員能站在奧運的殿堂都是值得大家去表揚及鼓勵的。」

「可能別人不一定知道我們背後付出了多少時間與精力，不只有參加奧運的選手，每一位運動員都是非常努力想要達成自己的目標與夢想。而這過程一定會遇到很多的失敗與挫折，但運動員都有一個特性，不會輕易的放棄！」

最後，他也謝謝爸爸媽媽、家人們、老師、教練、朋友、「也謝謝所有關注我的人，雖然結果不是大家所樂見的，但這只是個開始，我還是會繼續努力，記取每一次失敗的經驗化為前進的動力，我會回來的！」

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