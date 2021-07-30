東奧棒球》以色列隊聚集各路英雄 音樂總監披上球衣再戰

李普茲正職是音樂總監。（取自Jewish Telegraphic Agency）

〔記者林宥辰／綜合報導〕以色列棒球隊曾在世界棒球經典賽讓各界見識其實力，陣中不乏前大聯盟退役好手，此番出征東京奧運，金斯勒、瓦倫西亞等好手都在陣，也召集NCAA好手。以色列隊牛棚陣中，還有位42歲投手李普茲（Shlomo Lipetz），正職是音樂總監的他，為了國家隊重新披掛上陣。

李普茲是土生土長的以色列人，也是國家隊陣中唯一純本土球員，學生時代在以色列讀書並接觸棒球，大學時期赴美讀書，也代表美國加州大學聖地牙哥分校出賽過。歸國後，李普茲旅歐多年，還參與過只運作一季的2007年以色列職棒，該年度0.98防禦率是全聯盟最低。隨後，他隨著以色列隊參與過兩屆經典賽。

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如今的李普茲，正職是City Winery紐約區執行副總與音樂總監，但為了祖國打進奧運，他上班之餘還拎起手套。李普茲說：「接觸過音樂工作的人，都知道這項工作的甘苦談。我想我是做了夢想中的工作，但也許更讓旁人羨慕的是，我的工作不僅坐辦公室，還能兼顧另一個夢想。」

平常日子，李普茲和音樂界打交道，國際賽期間他則成為國手。李普茲說：「我的棒球觀可能比較簡單，比起外界資訊，我只想一直保持競爭力。我可以天天早起，度過瘋狂一周，也能早起參與一整天的雙重賽，對我來說都是很純粹的經驗。」

此次代表以色列出征東奧，李普茲認為若能奪牌，以色列棒球能見度將可望提升，他也說，能代表以色列令他感到光榮。

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