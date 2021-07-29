東奧》體育署肯定選手、教練付出 籲國人用鼓勵取代批評

體育署副署長林哲宏（中）呼籲，用鼓勵取代批評，多肯定選手、教練辛苦付出。（記者梁偉銘攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕東京奧運台灣代表團捷報頻傳，迄今已獲1金2銀3銅，總計6面獎牌締造歷屆參賽最佳成績，體育署副署長林哲宏今表示，前線作戰的運動員非常努力，才能躋身全球頂尖五環殿堂，他也呼籲所有關心運動的國人，用正面態度來支持，尤其正值當地疫情嚴峻的非常時期，「用鼓勵取代批評，多肯定選手、教練的付出，他（她）們真的非常辛苦。」

林哲宏表示，儘管先前有些爭議紛擾，體育署責無旁貸，得從自身開始檢討，所幸選手們很爭氣，整體表現越來越好，讓遠在東京賽場或國內後勤的體壇人士大受鼓舞，「感覺整個士氣有上來，成績算是在預料中，不但比上屆里約（1金1銅）好，也達成階段目標。」林哲宏樂觀認為，接下來羽球、拳擊、體操、桌球、射箭、射擊、空手道、田徑等賽事，都還有機會爭取佳績，值得各界共同加油與期待。

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林哲宏強調，除了站上頒獎台的贏家，讓國人深感與有榮焉，也別忘了表現不如預期的選手們，身心俱疲下更需要大家的支持，「所有能躋身奧運舞台的人，都花了相當多的時間與精力，這段過程非常不容易，何況他（她）們都是為了國家爭取榮譽，不論成敗已經盡力，大家關心奧運是好事，但也別造成無謂的壓力或傷害。」

我國目前奪牌選手，包括 「舉重女神」郭婞淳金牌、「柔道型男」楊勇緯銀牌、射箭男團銀牌、跆拳道女將羅嘉翎銅牌、桌球「黃金混雙」林昀儒／鄭怡靜銅牌，以及舉重女將陳玟卉銅牌。

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