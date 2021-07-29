東奧羽球》台灣黃金男雙為什麼一直贏？「聖筊」梗釣出本人回應

李洋／王齊麟慶祝方式引發熱議。（特派記者林岳甫攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣黃金男雙李洋／王齊麟今在8強力退日本組合渡邊勇大／遠藤大由闖進4強，寫下我國羽球在奧運的新頁，而兩人激情的慶祝方式意外引發熱議，由於姿勢剛好方向相反，網友便打趣表示，像是拜拜擲筊時的「聖筊」。

李洋／王齊麟今延續小組賽力退世界排名第1印尼組合的氣勢，面對地主組合漂亮以直落二收下勝利，順利完成晉級4強目標，締造台灣羽球歷史新頁，兩人獲勝當下在場上都激動不已，跪在地上慶祝勝利，而賽後有網友發現，「麟洋配」每次慶祝時跪地時的方向都會剛好相反，正好就像拜拜擲筊時的「聖筊」，打趣表示難怪兩人表現有如神助，而這番說法隨後也被本尊認可，李洋、王齊麟相繼在Instagram轉發相關動態，李洋還表示，「這個真的太有梗了。」

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李洋／王齊麟明日將和世界排名第2的印尼組合阿赫桑（Mohammad Ahsan）／塞帝亞萬（Hendra Setiawan）爭取金牌戰入場券，兩組人馬過去對戰10次，麟洋配雖然只拿4勝，不過今年1月泰國公開賽、年終總決賽兩度交鋒，皆由台灣組合獲勝。

李洋也轉發相關動態。（取自Instagram）

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