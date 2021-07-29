東奧桌球》遭質疑是中國培養 爸爸為小林同學成長史發聲了

林昀儒。（特派記者林岳甫攝）

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕我國桌球好手林昀儒在這屆東京奧運闖入4強，更與世界第一的中國籍選手樊振東殺得難分難解而爆紅，但也引發林是中國培養的質疑；林昀儒的爸爸林學宜今在臉書發文表示，昀儒的桌球貴人是舅公陳志堅，體育署的資源更是促進昀儒成長的重要推手。

林昀儒的父親林學宜。（資料照，記者張嘉明攝）

林學宜說，從奧運開幕至今，大家對運動員投以很多的關注與鼓勵。在此特別感謝大家對昀儒的支持與祝福，將引領昀儒繼續前進。

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林學宜表示，昀儒能走到今天站上奧運殿堂絕非一人或一家人之力所能完成的，就像陳之藩所說的，得之於人者太多，所以他們常懷感恩之心，也期許昀儒要敬天、敬人。

林學宜表示，最近因為昀儒的表現讓桌球成為關注的話題，在部份網路論壇也成為熱門的焦點，很高興大家能對桌球有進一步的認識，但同時也要簡略地說明一下昀儒的成長史，希望大家能繼續將焦點放在奧運會場上，給桌球選手最大的加油！

他說，昀儒從小學三年級開始接觸著桌球選手，桌球是種非常講求技術性的運動，所以從小學五年級起便自費聘請教練，而昀儒最初的貴人就是他的舅公陳志堅先生，資助昀儒經費聘請教練，才得以讓昀儒在初期即能快速成長。

林學宜說，隨著年齡的成長、參與的競賽增加，昀儒打出不錯的成績後，各界提供的資源也越來越多。在教育部體育署部分，昀儒從國中時期就接受潛力選手計劃的栽培，最近爲了備戰奧運，更是獲得了黃金計劃的照顧，這段時間舉凡教練、運動防護員的聘任，還有出國比賽、移地訓練的經費都包含在黃金計劃，逐漸形成了一個信任而合作的團隊，也是促進昀儒成長的重要推手。

林學宜指出，此外從國小起就讓昀儒成為簽約選手的合作金庫，還有運促會的林鴻道主席，以及很多的民間企業，包含金石建設、金元福、台塑、中油與長庚也一直給予我們協助。

我國桌球好手林昀儒的爸爸，為兒子的成長史發聲了。（宜蘭市公所提供）

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