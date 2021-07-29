晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

東奧桌球》遭質疑是中國培養 爸爸為小林同學成長史發聲了

2021/07/29 23:16

林昀儒。（特派記者林岳甫攝）

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕我國桌球好手林昀儒在這屆東京奧運闖入4強，更與世界第一的中國籍選手樊振東殺得難分難解而爆紅，但也引發林是中國培養的質疑；林昀儒的爸爸林學宜今在臉書發文表示，昀儒的桌球貴人是舅公陳志堅，體育署的資源更是促進昀儒成長的重要推手。

林昀儒的父親林學宜。（資料照，記者張嘉明攝）

林學宜說，從奧運開幕至今，大家對運動員投以很多的關注與鼓勵。在此特別感謝大家對昀儒的支持與祝福，將引領昀儒繼續前進。

林學宜表示，昀儒能走到今天站上奧運殿堂絕非一人或一家人之力所能完成的，就像陳之藩所說的，得之於人者太多，所以他們常懷感恩之心，也期許昀儒要敬天、敬人。

林學宜表示，最近因為昀儒的表現讓桌球成為關注的話題，在部份網路論壇也成為熱門的焦點，很高興大家能對桌球有進一步的認識，但同時也要簡略地說明一下昀儒的成長史，希望大家能繼續將焦點放在奧運會場上，給桌球選手最大的加油！

他說，昀儒從小學三年級開始接觸著桌球選手，桌球是種非常講求技術性的運動，所以從小學五年級起便自費聘請教練，而昀儒最初的貴人就是他的舅公陳志堅先生，資助昀儒經費聘請教練，才得以讓昀儒在初期即能快速成長。

林學宜說，隨著年齡的成長、參與的競賽增加，昀儒打出不錯的成績後，各界提供的資源也越來越多。在教育部體育署部分，昀儒從國中時期就接受潛力選手計劃的栽培，最近爲了備戰奧運，更是獲得了黃金計劃的照顧，這段時間舉凡教練、運動防護員的聘任，還有出國比賽、移地訓練的經費都包含在黃金計劃，逐漸形成了一個信任而合作的團隊，也是促進昀儒成長的重要推手。

林學宜指出，此外從國小起就讓昀儒成為簽約選手的合作金庫，還有運促會的林鴻道主席，以及很多的民間企業，包含金石建設、金元福、台塑、中油與長庚也一直給予我們協助。

我國桌球好手林昀儒的爸爸，為兒子的成長史發聲了。（宜蘭市公所提供）

預估奧運得牌數 免費抽好禮 天天答題中獎機率更高 點我抽獎去

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。