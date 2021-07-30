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體育 2020東京奧運 台灣隊風雲

東奧》台灣好手在奧運殿堂屢創佳績！ 賴清德：都是我們的驕傲

2021/07/30 07:13

李洋／王齊麟。（資料照，特派記者林岳甫攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣選手在這次東京奧運屢創佳績，副總統賴清德也特地一一點名昨天在賽場上奮鬥的各路台灣好手，表示這些人都是我們的驕傲。

賴清德臉書全文如下：

「羽球黃金男雙創造歷史，麟洋配 再次以直落二的好成績擊敗對手，闖進四強，你們勝利的歡呼，讓看轉播的我們一起振臂！「羽球王子」王子維 今天也打出了一場漂亮的比賽，為了爭勝奮不顧身救球的身影讓人感動。

連羅賓漢都甘拜下風！年輕的 湯智鈞 擁有一顆大心臟，在射箭對抗賽中險勝老大哥 魏均珩，你們的擁抱，更是令人感動。而射箭女將 林佳恩 也展現出行雲流水的箭技，兩人雙雙晉級16強。魏均珩 和 鄧宇成 雖然止步，但是未來還會一定繼續發光發熱。

百發百中神射手！田家榛 和 吳佳穎 在今天的資格賽中分列第10、14名，期待妳們明天的完美發揮。不定向飛靶的 楊昆弼，高水準的射出121分，可惜以1分之差未能晉級。

一.拳.入.魂！黃筱雯 對決義大利選手，利用身高和速度的優勢壓制對手，穩紮穩打取分，以5：0的成績擊敗對手晉級八強，繼續往更高的地方邁進。

水中蛟龍！「台灣蝶王」王冠閎，一出場就立刻圈粉，在今天的泳賽中游出了52秒44的成績，得到分組第三的名次，也展現了台灣游泳小將被世界看見的實力。

划船 黃義婷 今天划出好成績，創造個人最佳成績。高爾夫好手 潘政琮，也將繼續爭取更好的排名。

每一位站在奧運殿堂的選手，都是我們的驕傲！明天奧運田徑項目登場，陳傑、謝喜恩等好手也將陸續參賽，我們一起為選手們加油吶喊，爭取更光輝的榮耀！

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