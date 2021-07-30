MLB》洋基再度震撼聯盟！ 獲得小熊當家明星一壘手

小熊瑞佐前進紐約洋基隊。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕洋基繼昨日補進遊騎兵左打重砲外野手蓋洛（Joey Gallo）後，今日再度震撼交易市場，他們得到小熊3屆明星左打一壘手，生涯累積243轟的重砲瑞佐（Anthony Rizzo）。

大聯盟消息指出，小熊隊將會負擔瑞佐今年的所有剩餘薪水（約600萬美元），洋基則送出農場第9名與第12名的新秀，右投Alexander Vizcaino以及外野手Kevin Alcantara 。

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瑞佐本季打擊三圍為.248/.346/.446，有著14轟，40分打點，而大聯盟記者Sarah Langs指出，如果把瑞佐本季的所有超過300英呎的擊球都算在洋基球場的話，瑞佐本季的全壘打支數將會增加9發，因為洋基球場的左右外野距離都相當短，是非常偏打者的球場。

生涯11年的瑞佐是小熊隊的當家明星，他曾在2014到2016年連續三年入選明星賽，是這幾年最穩定的強打一壘手之一，曾奪過一座銀棒獎，同時他的防守也相當優秀，拿下4座一壘手金手套獎，目前3連霸中，並拿下一座白金手套獎，瑞佐也在2016年與小熊隊一同奪下世界大賽冠軍。

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