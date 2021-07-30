NBA》湖人超狂三巨頭來了！ 換得9屆全明星「魏少」

魏斯布魯克。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）報導，湖人與巫師即將達成交易協議，用庫茲馬（Kyle Kuzma）、哈瑞爾（Montrezl Harrell）、卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）與選秀籤，換來「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）。

報導指出，哈瑞爾將會執行自己明年970萬美元的球員選擇權，如此一來將能順利推動這筆交易的進行，一開始交易的癥結點在於巫師從湖人拿到的選秀籤，有可能會是首輪第22順位籤，或者是二輪籤。不過沃神指出，交易已經完成。

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魏斯布魯克將與詹姆斯（LeBron James）、A.戴維斯（Anthony Davis）組成三巨頭，入選9屆明星賽的魏斯布魯克將能夠提供湖人隊後場組織能力，他曾在生涯4度完成單季場均大三元的恐怖成績，不過由於詹姆斯也需要持球，因此屆時三人的配合將會成為湖人能否更好的重點。

對於巫師隊來說，把魏斯布魯克送走將能讓球隊的薪資空間獲得緩解，如此一來球隊將有辦法繼續圍繞著畢爾（Bradley Beal）進行補強，畢爾的合約即將邁向最後一年。

值得一提的是，湖人三巨頭：魏斯布魯克、詹姆斯與A.戴維斯，三人下季的薪資加總將會來到1.21億美元，這已經比19支球隊在進入今年的自由市場前的總薪資還要高。

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