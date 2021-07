MLB》印地安人總教練處理健康問題 本季剩餘賽事將缺席

印地安人總教練法蘭柯納。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕印地安人隊今日宣布,總教練法蘭柯納(Terry Francona)將會在本季接下來的時間離開球隊,以專注健康,也預計將會動腳趾和臀部手術。

根據多家美國媒體報導,62歲的印地安人主帥法蘭柯納因健康因素將缺席本季剩餘賽事,指出法蘭柯納在今年2月份就因葡萄球菌感染接受腳趾手術,除此之外也需要處理髖關節問題,預計將動手術。

法蘭柯納缺席後,將由板凳教練海爾(DeMarlo Hale)暫時接掌兵符,三壘教練Mike Sarbaugh則代替海爾的位置,由助理教練哈德森(Daniel Hudson)接替三壘教練。

法蘭柯納近幾年傳出過幾次健康問題,他在2017年就曾處理過心臟問題,去年2020縮水球季法蘭柯納的胃部出狀況,後來再因為血栓住進加護病房,整季僅實際執教了14場比賽。

法蘭柯納至今已掌印地安人兵符9個球季,期間帶領球隊3次贏得美聯中區第一、1次美聯冠軍,總共累積723勝568敗,根據《USA Today》指出,法蘭柯納還差6勝就能成為隊史最多勝教頭。

