MLB》印地安人總教練處理健康問題 本季剩餘賽事將缺席

印地安人總教練法蘭柯納。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕印地安人隊今日宣布，總教練法蘭柯納（Terry Francona）將會在本季接下來的時間離開球隊，以專注健康，也預計將會動腳趾和臀部手術。
根據多家美國媒體報導，62歲的印地安人主帥法蘭柯納因健康因素將缺席本季剩餘賽事，指出法蘭柯納在今年2月份就因葡萄球菌感染接受腳趾手術，除此之外也需要處理髖關節問題，預計將動手術。
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法蘭柯納缺席後，將由板凳教練海爾（DeMarlo Hale）暫時接掌兵符，三壘教練Mike Sarbaugh則代替海爾的位置，由助理教練哈德森（Daniel Hudson）接替三壘教練。
法蘭柯納近幾年傳出過幾次健康問題，他在2017年就曾處理過心臟問題，去年2020縮水球季法蘭柯納的胃部出狀況，後來再因為血栓住進加護病房，整季僅實際執教了14場比賽。
法蘭柯納至今已掌印地安人兵符9個球季，期間帶領球隊3次贏得美聯中區第一、1次美聯冠軍，總共累積723勝568敗，根據《USA Today》指出，法蘭柯納還差6勝就能成為隊史最多勝教頭。
Terry Francona will step away from managerial duties for the remainder of the 2021 season to focus on his health and recovery.— Cleveland Indians （@Indians） July 29, 2021
DeMarlo Hale will assume managerial duties for the rest of the season. pic.twitter.com/wDO9xRVuya
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