東奧》對南韓丟再見觸身的以色列投手 近23個月未在職業賽登板

以色列左投布萊奇。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕東京奧運棒球小組賽，以色列昨天和南韓戰到延長賽第10局，最後投出再見觸身球，最後以5：6不敵南韓。而以色列最後一任投手是左投布萊奇（Jeremy Bleich），距離他前一次在職業賽場登板，已經是將近23個月前的事情。

以色列先發投手莫斯科特（Jon Moscot）僅投9球因手肘不適退場，讓以色列提早動用牛棚，全場共用了6名投手。其中，以色列最後一任投手是34歲左投布萊奇，他前一次在職業賽場投球，已經是2019年9月，當時是效力美職華盛頓國民隊3A。布萊奇昨晚後援0.2局，最後連丟2次觸身球，讓南韓隊兵不血刃攻得再見分。

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布萊奇曾參加過2017年世界棒球經典賽，當時就是以色列隊的一員。他在2018年運動家時期首度站上大聯盟舞台。《美聯社》報導，布萊奇目前擔任匹茲堡海盜隊球團辦公室助理，專注於防守布陣。

以色列總教練霍茲（Eric Holtz）表示，他不認為布萊奇太久沒丟導致投球生鏽，「Jeremy 一直都很努力，海盜球團對他很好，而且他每週會有2至3次餵球給打者，所以我不認為有生鏽。」

以色列左投布萊奇。（美聯社）

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