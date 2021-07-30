東奧棒球》南韓以色列熱戰不夠看？ 知名網紅發現意外亮點

They’re using an incredible bullpen cart at the Olympics pic.twitter.com/M7FJEkZSNy — Jomboy Media （@JomboyMedia） July 29, 2021

〔體育中心／綜合報導〕東京奧運南韓昨日靠著以色列的再見觸身球，以6：5辛苦獲得勝利，比賽場邊的牛棚車卻成為一個亮點，知名大聯盟Youtuber《Jomboy》也特別張貼出來表示，奧運真的用了令人難以置信的牛棚車。

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南韓與以色列昨天上演一場精采的拉鋸戰，以色列金斯勒（Ian Kinsler）2分砲先馳得點，南韓吳智煥在4下敲出2分砲追平。6上拉凡威（Ryan Lavarnway）再度擊出2分砲取得領先，但南韓也靠著李政厚、金賢洙「背靠背」追平比數，吳智煥再敲出適時安打獲得領先。

南韓派出「無生還」吳昇桓，卻遭到拉凡威擊出單場第二發全壘打追平，雙方進入延長賽，延長賽布萊奇（Jeremy Bleich）卻在關鍵時刻，連續投出兩次觸身球，讓南韓兵不血刃獲得比賽勝利。

南韓昨日靠著再見觸身球擊敗以色列。（資料照）

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