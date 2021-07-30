NBA》超級選秀大年狀元出爐！ 活塞毫無懸念選進坎寧安

坎寧安被活塞選下。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今年NBA選秀正式展開，狀元毫無懸念由奧克拉荷馬州大的控球後衛坎寧安（Cade Cunningham）當選，前三順位也已經全數出爐。

活塞確定以狀元籤選下坎寧安，他被球探認為是模板為高控衛哈德威（Penny Hardaway）以及希爾（Grant Hill），有良好的傳球視野，還有多樣化的進攻能力，同時還懂得運用6呎8吋的身高獲得優勢，在選秀前就普遍被視為狀元的不二人選。

請繼續往下閱讀...

第二順位的火箭則選下體能怪物格林（Jalen Green），第三順位的騎士隊，選下投射手感柔軟的中鋒莫布里（Evan Mobley）。

到了第四順位，暴龍「微」爆冷挑了選秀前聲勢大漲的側翼搖擺人巴恩斯（Scottie Barnes），而非大學強隊岡薩加大學（Gonzaga University）的主控蘇格斯（Jalen Suggs）。蘇格斯則落到第五順位，被魔術隊給選進。

後續6到10選秀順位結果如下：

6：Josh Giddey（雷霆）

7：Jonathan Kuminga（勇士）

8：Franz Wagner（魔術）

9：Davion Mitchell（國王）

10：Ziaire Williams（灰熊，原為鵜鶘籤）

預估奧運得牌數 免費抽好禮 天天答題中獎機率更高 點我抽獎去

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法