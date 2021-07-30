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體育 2020東京奧運 台灣隊風雲

東奧前線》21年首位參賽！「跨欄女神」謝喜恩100公尺無緣預賽

2021/07/30 08:20

謝喜恩。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者林岳甫／東京報導〕台灣女子短跑好手「跨欄女神」謝喜恩今天在東京奧運女子100公尺資格賽，於第2組、第6道出發，以12秒49排名分組第7，無緣闖入預賽。

在奧運參賽規定，各國若女子組或男子組無人達標，則能推派一位選手取得參賽保障名額，而台灣有「標槍雙雄」鄭兆村、黃士峰達標，因此可獲1席女子選手參賽資格，最後就由謝喜恩代表台灣站上五環殿堂。

謝喜恩近年都專攻女子100公尺跨欄，只是奧運保障名額放在100公尺，因此她還是決定站上五環殿堂，也成為2000年雪梨奧運陳淑娟後，首位出征奧運女子百米的選手。

謝喜恩為了提升100公尺跨欄成績，近期訓練課表都以強化速度為主，今日就在奧運殿堂跑出12秒49，無緣打破去年個人保持的12秒33最佳成績。

「跨欄王子」陳傑今日在男子400公尺跨欄出賽，預賽在早上10點25登場，他被分在第1組第3跑道，同組成績最佳的為卡達桑巴（Abderrahman Samba），他生涯最佳成績為46秒98，也是全球現役選手中唯三跑進47秒內的選手，陳傑能否在奧運殿堂突破個人最佳48秒92，值得關注。

謝喜恩。（特派記者林正堃攝）

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