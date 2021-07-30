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MLB》道奇補強先發輪值 與皇家交易獲得老將左投

2021/07/30 09:29

道奇從獲得32歲左投達菲。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇先發輪值告急，球團也在今日宣布與皇家達成交易，以一名未來待指定球員獲得32歲左投達菲（Danny Duffy）以及現金。

道奇在今日從皇家獲得先發老將左投達菲，而為了騰出40人名單空間，道奇也指定派遣潛力菜鳥皮特斯（DJ Peters）。事實上達菲（Danny Duffy）目前因屈肌拉傷而被列入傷病名單，他在7月17日後就沒有出賽紀錄，不過預計會在8月復出，達菲在本季13場比賽中先發12場，戰績4勝3敗，防禦率2.51，61局投球中送65次三振。

今年冬天將成為自由球員的達菲已在大聯盟打滾11年，而這11年都待在皇家，雖然他曾經在推特發過「死為皇家魂」的貼文，表示自己想在皇家終老，不過他最後還是放棄拒絕交易條款，以爭取生涯第二個次界大賽冠軍。

根據《Yahoo Sports》記者指出，達菲雖在大聯盟11年生涯中多以先發角色出賽，但仍可擔任長局數後援投手，如道奇陣中左投烏里耶斯（Julio Urias），可靈活調度。

本季道奇的先發輪值可以說是多災多難，5月初球團宣布梅伊（Dustin May）將進行韌帶置換手術（俗稱TJ手術），本季確定報銷，6月底「新同學」鮑爾（Trevor Bauer）捲入施暴案，至今仍未果，7月初王牌左投克蕭（Clayton Kershaw）手肘受傷，不過預計8月初將回歸。

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