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東奧》要林昀儒向中國道謝？ 醫界人士：這群人的心態真的很奇妙

2021/07/30 10:37

台灣「天才少年」桌球選手林昀儒29日對上中國的世界球王樊振東，最後以3：4惜敗，但精湛表現引發討論。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕台灣「天才少年」桌球選手林昀儒29日對上中國的世界球王樊振東，最後以3：4惜敗，但精湛表現引發討論；此時卻出現有心人士帶風向，稱小林曾在中國移地訓練，要求小林感謝中國。對此，醫療粉專「美的好朋友」感到莫名其妙，「這種特別跳出來一定要別人感謝他的，心態真的很奇妙」，不解表示為何跳出來硬要人家道謝的，都不是實際給予過幫助的人，只是一群成天「歌頌中國」的特定人士。

針對有心人士帶風向稱林昀儒接受中國培訓一說，體育署已澄清，表示林昀儒的舅公確實曾在他國小時自費請中國籍教練指導，但小林自國中階段起就納入體育署培育計畫，由政府支付教練費等費用。某些台灣人與中國同調，針對要求小林向中國道謝的奇妙風向，美的好朋友感嘆，「這種特別跳出來一定要別人感謝他的，心態真的很奇妙」。

「菲律賓這次史上首位奧運舉重金牌得主，曾經在台灣移地訓練過」，「美的好朋友」表示，台灣接待的單位鼓山高中表示與有榮焉，感謝她來交流，「幫助他人，不必要求回報，因為我們當初想的，就是幫助他人而已」，更何況，頂級選手前來訓練，帶來的刺激與交流對我國選手成長有很大幫助，「說到底會是誰幫忙誰，都還很難說」。

「美的好朋友」強調，移地訓練對頂級選手而言是家常便飯，結果最後小林的父親還特地出面發文澄清，「最奇妙的是，跳出來說硬要別人表示感謝的，根本不是真正提出幫助過的人，只是一群整天要人歌頌中國、感謝中國、讚美中國的特定人而已」；美的好朋友又補充，小林也去過日本打聯賽，「這群人怎麼就從沒要林昀儒感謝日本？而且日本人也沒跳出來要林昀儒的感謝啊」。

關注回到賽事方面，小林同學今日將上場奪銅，「美的好朋友」也希望大家為小林同學加油，「無論勝負，拼戰到最後的他，都是我們的光榮；我們不需要他的感謝，相反地，我們感謝他從不放棄的努力」，「他的家人發文感謝所有給予協助的人們，那是人家懂得感恩，不是他欠誰的」。

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