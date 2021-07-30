晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 2020東京奧運 Just in 快報

東奧》為何選手愛咬獎牌？ CNN告訴你

2021/07/30 09:37

CNN解密為何選手都愛咬獎牌。（資料照）

〔記者倪婉君／綜合報導〕為何奧運選手在獲獎後總愛咬獎牌？東奧組委會前天還特別提醒選手別咬，因為本屆獎牌是由回收的電子產品製成，但究其原因，美國有線電視新聞網（CNN）今天報導一開始可能只是選手為了滿足攝影記者的需求。

選手在獲獎後站上頒獎台咬著獎牌的動作，似乎已成奧運會上的招牌慶功畫面，而東奧組委會除了幽默發文「證實」獎牌不可食用，也指出本屆獎牌是由日本民眾捐贈的電子產品回收製成，因此建議最好也別咬著。

不過這個就連東奧官方都知道選手還是忍不住會做的動作，CNN早在2012年就曾訪問「國際奧林匹克歷史學者學會」執委會成員華勒欽斯基（David Wallechinsky），得到的回答是這或許為了滿足媒體的動作。

「這已經變成攝影記者的執念」，華勒欽斯基也是《奧林匹克大全》（The Complete Book of the Olympics）的共同作者，他指出：「攝影記者認為這是具有代表性的照片，就像視為賣點一樣。我認為這應該不是選手自己主動去做的動作。」

CNN也指出，這樣的咬獎牌現象也並非「奧運限定」，像是網球名將納達爾在拿到法網公開賽冠軍時，也留下要把獎牌咬一口的經典照。

預估奧運得牌數 免費抽好禮 天天答題中獎機率更高 點我抽獎去

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。