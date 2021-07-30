東奧》為何選手愛咬獎牌？ CNN告訴你

CNN解密為何選手都愛咬獎牌。（資料照）

〔記者倪婉君／綜合報導〕為何奧運選手在獲獎後總愛咬獎牌？東奧組委會前天還特別提醒選手別咬，因為本屆獎牌是由回收的電子產品製成，但究其原因，美國有線電視新聞網（CNN）今天報導一開始可能只是選手為了滿足攝影記者的需求。

選手在獲獎後站上頒獎台咬著獎牌的動作，似乎已成奧運會上的招牌慶功畫面，而東奧組委會除了幽默發文「證實」獎牌不可食用，也指出本屆獎牌是由日本民眾捐贈的電子產品回收製成，因此建議最好也別咬著。

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不過這個就連東奧官方都知道選手還是忍不住會做的動作，CNN早在2012年就曾訪問「國際奧林匹克歷史學者學會」執委會成員華勒欽斯基（David Wallechinsky），得到的回答是這或許為了滿足媒體的動作。

「這已經變成攝影記者的執念」，華勒欽斯基也是《奧林匹克大全》（The Complete Book of the Olympics）的共同作者，他指出：「攝影記者認為這是具有代表性的照片，就像視為賣點一樣。我認為這應該不是選手自己主動去做的動作。」

CNN也指出，這樣的咬獎牌現象也並非「奧運限定」，像是網球名將納達爾在拿到法網公開賽冠軍時，也留下要把獎牌咬一口的經典照。

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