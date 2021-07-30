東奧桌球》林昀儒成功是誰的功勞？ 名球評精闢解析

林昀儒。（資料照，特派記者林岳甫攝）

〔體育中心／綜合報導〕林昀儒昨天在東京奧運桌球4強賽，與中國球王樊振東鏖戰7局才落敗，而他曾去中國打球、請中國教練的背景也被媒體爆出，遭質疑林昀儒是由中國培養的，知名球評石明謹便在臉書上犀利點評，他的成功不會只是單一對象的功勞。

林昀儒遭PTT網友質疑，根本不是由台灣培養的，而是由中國養成，但昨天不只林昀儒的父親林學宜發文表示，林昀儒的桌球貴人是舅公陳志堅，而體育署的資源是促進昀儒成長的重要推手。體育署也發文澄清，林昀儒在「2016里約奧運」後，就調訓為國家培訓隊選手，2019年起也被列入黃金計畫重點培訓選手。

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體育署後續也針對林昀儒參加中國聯賽的傳聞澄清，林昀儒自2017年起參加職業聯賽後，於T2桌球鑽石賽、ITTF 世界巡迴賽、中國桌球超級聯賽等，經瞭解，林昀儒選手於2020年底參與中國桌球超級聯賽後，和鄭怡靜選手於中國與中國國家隊移地訓練進行集訓，以讓技術更精進。這些言論都打臉了當時網友指出，林昀儒是中國培養的言論。

知名球評石明謹今天也在臉書上寫道：「林昀儒的成功是誰的功勞？當然是父母、自己、親友、教練的功勞。有沒有靠中國？當然有，靠台灣、靠中國、靠日本、靠所有幫助過他的人，甚至所有比賽過的對手，一個選手要成功怎麼可能只有單一對象有功勞。不過可以確定的是，那些在吵到底誰有功勞的人，肯定沒功勞。」精闢的解析獲許多網友認同。

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