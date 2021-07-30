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MLB》柯爾先發狂失本季新高8分 光芒單局炸10分大勝洋基（影音）

2021/07/30 10:40

〔體育中心／綜合報導〕今日洋基作客光芒的系列賽來到最後一場，洋基先發王牌柯爾（Gerrit Cole）主投5.1局雖狂飆10次三振，但失掉本季最多的8分，其中7分為責失，後援投手也未能立即止血，洋基終場以0：14慘敗，而光芒也躲過被橫掃的命運。

洋基今日派出柯爾先發，主投5.1局，飆出10張老K，被敲6支安打，挨1轟，失8分，其中7分為自責分，另外有2次保送，賽後防禦率從2.74攀升至3.11。

柯爾在第一局的投球就遭遇亂流，開路先鋒洛爾（Brandon Lowe）敲安上壘，接著四壞保送崔志萬，迪亞茲（Yandy Diaz）敲安送回全隊第1分，下一棒米德斯（​Austin Meadows）相中一顆83英里彈指曲球，一棒掃出右外野打牆，灌進3分，光芒首局就取得4：0的領先。

洋基先發王牌柯爾。（美聯社）

雖然接下來柯爾越投越穩，但到了第6局又出現狀況，光芒也在這個半局展現兇猛攻勢，一連狂攻10分。柯爾先讓迪亞茲擊出滾地球出局，接著米德斯、阿羅薩雷納（Randy Arozarena）接連敲安，四壞保送法蘭柯（Wander Franco），瞬間將壘包填滿。

下一棒凱麥爾（Kevin Kiermaier）將球敲向左外野，賈納（Brett Gardner）一路退到警戒區，不過發生失誤，未能確實將球接進手套，光芒再添2分，而此時柯爾也被換下場。

接替投球的阿布瑞尤（Albert Abreu）也未能止血，一上場就投出保送，再度形成滿壘局面，接著上場的菲力普斯（Brett Phillips）再將小白球送上右外野觀眾席，一棒將比數擴大至10：0。而光芒攻勢還未止息，接下來崔志萬和米德斯都各敲一支2分砲，比數來到14：0。

洋基此時更換投手為羅梅諾（Sal Romano），遭阿羅薩雷納敲二壘安打後三振掉法蘭柯，接著凱麥爾敲安，光芒又來到得分大門口，不過羅梅諾及時穩住，讓祖尼諾（Mike Zunino）擊出飛球出局，終於完全停止光芒攻勢，此後雙方都未再有分數進帳，洋基終場以0：14慘敗。

菲力普斯（右）此役敲滿貫砲。（美聯社）

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