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MLB》小熊當家明星一壘手轉戰洋基 心中充滿不捨

2021/07/30 11:13

瑞佐。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基送走兩名農場新秀，換來小熊3屆明星左打一壘手瑞佐（Anthony Rizzo），瑞佐也向球迷表達心中不捨。

瑞佐的大聯盟在2011年教士隊亮相，隔年轉戰小熊，加上這一季，10年都在同一隊伍，他表示，這個地方陪伴他成長，是他最美好的10年，他會永遠記住這些回憶。

今小熊在主場對上紅人，知聞的小熊球迷在賽末時，在看台上喊出「我們要瑞佐」，里佐也被捕捉到他與家人在球場四處閒晃，還停下腳步和球場周圍拍照留下回憶，他表示要沒有遺憾的離開。

「這座城市會永遠烙印在我的心中。」瑞佐表示，對於自己將轉戰洋基，他表示，美好的事情總會結束，能加入洋基這隻歷史悠久的球隊，除了難以置信外，對他來說是一個新的機會。

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