MLB》小熊當家明星一壘手轉戰洋基 心中充滿不捨

洋基送走兩名農場新秀,換來小熊3屆明星左打一壘手瑞佐(Anthony Rizzo),瑞佐也向球迷表達心中不捨。

瑞佐的大聯盟在2011年教士隊亮相,隔年轉戰小熊,加上這一季,10年都在同一隊伍,他表示,這個地方陪伴他成長,是他最美好的10年,他會永遠記住這些回憶。

今小熊在主場對上紅人,知聞的小熊球迷在賽末時,在看台上喊出「我們要瑞佐」,里佐也被捕捉到他與家人在球場四處閒晃,還停下腳步和球場周圍拍照留下回憶,他表示要沒有遺憾的離開。

The Rizzos are walking around Wrigley Field, getting some final photos here. pic.twitter.com/8Bpr3WprVf