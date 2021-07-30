奧運籃球》澳洲戰力大傷！當家中鋒頸部受傷 剩餘比賽將缺席

澳洲隊中鋒拜恩斯（上）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕昨日奧運男籃比賽中澳洲雖以86：83擊敗義大利，但今日卻傳出中鋒拜恩斯（Aron Baynes）的頸部受傷，將缺席奧運會接下來的比賽，無疑對澳洲隊戰力產生重大影響。

原屬NBA多倫多暴龍隊的中鋒拜恩斯，在昨日奧運與義大利之戰中頸部受傷，根據NBA官方報導，拜恩斯被送往醫院進行一系列檢查，預計將在未來幾周內康復，不過他也將在接下來的奧運比賽中缺陣。

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拜恩斯對於接下來無法繼續拚戰奧運感到相當沮喪，他說：「我真的很失望無法再繼續參加奧運，我和隊友們一直在努力爭取歷史性的奧運獎牌，我很難過無法繼續跟大夥們一起完成這趟旅程，但我非常有信心他們可以完成任務。」

澳洲男籃國家隊教練Brian Goorjian則說：「很不幸，受傷是可能會發生的，不過這支球隊具有韌性，我們也會適應的。」Brian Goorjian也認為澳洲的陣容具有深度，說：「我對剩下的11名球員充滿信心。」

拜恩斯奧運首戰對奈及利亞上場15分鐘，繳4分5籃板，昨日對義大利上場14分鐘，繳14分7籃板，場均9分6籃板，澳洲在小組賽獲得2連勝，他們也將在明天和德國交手的比賽中尋求小組全勝。

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