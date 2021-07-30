東奧棒球》猶太大屠殺倖存者之孫 海盜職員對南韓投出再見觸身球

布萊奇。（美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕以色列本屆東奧首戰就出現戲劇性的結局，後援投手布萊奇（Jeremy Bleich）在延長賽第10局連投兩個觸身球輸掉比賽，蹲在投手丘上懊悔不已，而他個人其實也很有故事，祖父母都是猶太大屠殺的倖存者，這次代表以國出賽其實是想為棒球生涯畫下美麗句點。

布萊奇來自大聯盟海盜隊，但在球員名單並沒有他的名字，因為他的身份是球團職員，主要職責是在觀眾席上研究及分析比賽，並在辦公桌前進行文書工作。他確實曾是球員，在2008年選秀獲洋基於首輪第44順位選中，但在大聯盟並沒有留下太多成績，只在2018年於運動家出賽2場共投0.1局、防禦率54.00，就黯然回到小聯盟。

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但祖父母的過去經歷，讓布萊奇對以色列有了使命感。祖父喬治生於波蘭，25歲時就被迫進入納粹集中營，之所以能夠存活是拜自己的皮匠工藝所賜，當時負責幫德國士兵修補軍靴；祖母尤蘭達來自前捷克斯洛伐克，曾待過奧斯威辛等集中營，至少7名手足都死於大屠殺。

祖父母後來都逃到美國，進而相識結婚，「如果沒有他們那段倖存的經歷，我不會在這裡。」布萊奇則在2017年經典賽就曾披上以色列國家隊戰袍，且幫助球隊拿下第6名，如今他和一些隊友都擁有以色列和美國雙重國籍，也讓自己有機會站在奧運舞台。

今年在海盜主場，布萊奇都會利用球隊的賽前練習之前空檔，進行牛棚練投，他在接受大聯盟官網訪問時就說，「我認為藉由一些和球員間的練習，對我是有幫助的，也希望我不只是一個在辦公桌前做事的傢伙，而是：『噢，你也有幾下投球工夫嘛！』」

對於這位34歲的左投來說，東奧應該是他最後一次的職業出賽，「這是為我漫長投球生涯畫下句點的美麗機會。」只可惜昨天東奧首戰的登板結果，對布萊奇來說並不美麗，他讓南韓靠著自己的再見觸身球以6：5拿下首勝，而以色列則吞下首敗。不過本屆奧運在分組賽並不會淘汰任何球隊，以色列仍有奮戰機會，今晚要和美國交手。

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