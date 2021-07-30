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東奧射擊》「證件妹」吳佳穎挺進八強 父母隔海喊話

2021/07/30 11:53

吳佳穎父母透過平板緊盯比賽分數，當吳射下高分後，2人喜形於色。（記者洪臣宏攝）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕台灣射擊好手吳佳穎、田家榛進入決賽，上午25公尺手槍快射賽程中，吳佳穎父母緊盯手機關心比賽，隨著記分板分數高低，吳母說：「心臟跳好快！」確定總分拿下584分後，直說這是吳最好的一次成績，「不可思議」；確定進入決賽後，立即傳訊隔海加油，「跟它（比賽）拚了！」、「加油！好好享受比賽！」

吳佳穎的父親吳永華、母親張惠玲上午守在家中，透過手機、平板電腦緊盯分數變化，記者詢問會不會緊張?張惠玲答說：「看到你們比較緊張！」當吳佳穎確定拿下584高分後，2人喜形於色，表示這是吳佳穎最好的分數，父母給她的表現打了100分。

張惠玲說，吳佳穎主攻10公尺氣槍，25公尺感覺起來像是有空才去練，上屆奧運25公尺排名第34，這次有很大的進步，看她比賽時神情，就知道她在享受比賽。

吳的父母為了不影響吳佳穎比賽心情，已經2天沒跟她電話連絡，不過完成上午賽事後，還是傳了「跟它（比賽）拚了！」、「加油！好好享受比賽！」訊息，期勉她能在下午決賽奪牌為國爭光。

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