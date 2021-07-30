東奧》李智凱、唐嘉鴻表現優異 夏金興回憶淵源超開心

桃園市政府顧問夏金興（右）因鞍馬王子李智凱（左）在東京奧運有傑出表現，非常開心。（夏金興提供）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕「鞍馬王子」李智凱、「亞洲貓王」唐嘉鴻在東京奧運表現優異，讓桃園市政府顧問夏金興非常開心，因他擔任成功工商校長時就與兩人都有淵源，他回憶，為了讓兩人專注訓練，當時學校開特例，同意兩人上午上課、下午就可離校到國立體育大學，接受教練林育信的訓練。

夏金興說，2011年間，當時在國體大服務的林育信，為了讓李智凱能跟在他的身邊訓練，在桃園市龜山區尋找適合就讀的學校，因李智凱有上午上課、下午離校訓練的特殊需求，成功工商為了培育體育人才，決定開特例讓李智凱就讀。

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隔一年後，唐嘉鴻也循李智凱模式，就讀成功工商，夏金興說，學校除添購競技體操的器材放在國體大，供兩人訓練外，每個學期還頒贈5000元濟弱扶貧安心就學獎學金，盼助他們在經濟上無後顧之憂，直到兩人畢業。

夏金興說，他卸下校長職務，擔任桃園市政府體育局長期間，也推動菁英培訓奪金計畫、綠色醫療計畫等，持續為李智凱等運動選手爭取資源，盼他們都能有在體壇發光發亮。＃

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