東奧射箭》敗給學弟湯智鈞不會不甘心 魏均珩拚下屆奧運

魏均珩。（資料照，特派記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣射箭好手魏均珩昨在東京奧運個人賽32強，在加射階段以5：6不敵學弟湯智鈞，今他受訪時正面表示，不會有任何不甘心或遺憾，畢竟已經發揮最好表現，會汲取經驗，在巴黎奧運拚佳績。

27歲的魏均珩上屆里約奧運個人賽32強止步，今年東京奧運力求捲土重來，不過，當看到籤表一出來，32強的潛在對手正是20歲小將湯智鈞，他笑說：「這大概就是命運的安排吧。」

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兩位頂尖好手在前5局射完以5：5戰平，加比賽推進得加射階段的高潮，湯智鈞率先出擊射出10分箭，魏均珩為9分箭，由湯智鈞收下16強門票。

賽後魏均珩在粉絲頁開玩笑寫下，「年輕人啊！講不講武德？看到學長不知道要.........」，他今天受訪時表示，其實他很替湯智鈞開心，恭喜他晉級，雖平常場下可能會互開玩笑，但到了賽場就是專注每一刻，不會故意講垃圾話，他也希望湯智鈞能繼續往前邁進。

魏均珩昨天個人賽結束後，今年東奧征途也告一段落，他表示，會記住男團奪銀的喜悅，也會檢討不足的地方，繼續努力精進自我，「這次東奧不會是句點，而是逗點，接下來還有很多比賽，我會累積實力再拚下一屆奧運！」

值得一提的是，魏均珩也熱愛球類運動，平常在國訓訓練時會抽空打羽球，這次也會趁空檔關注台灣選手的成績，他看到好友李洋／王齊麟闖進男雙4強也替他們感到開心，「看著比分都很緊張，真的很不簡單，擊敗世界第一，又打贏日本組合，很厲害！」

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