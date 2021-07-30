東奧壘球》球衣當垃圾丟在選手村！ 墨西哥女壘惹非議

墨西哥女壘隊。（資料照，路透）

〔記者倪婉君／綜合報導〕墨西哥女壘隊在本週稍早於銅牌戰不敵加拿大後，已經搭機離開東京，但在選手村留下的「垃圾」引起極大爭議，因為當中包括胸前印有墨西哥國旗的球衣，而墨國奧委會已向ESPN表示此事令人遺憾，後續將調查並予以懲處。

墨西哥在週二銅牌戰以2：3輸球，在本屆奧運以第4名作收，而在本屆15名墨國代表中，有14人來自美國，僅1人是在墨西哥出生。引發更大爭議的是，代表墨國參加69公斤級的女子拳擊好手布莉安達．克魯茲（Brianda Tamara Cruz）昨在推特貼出附帶圖片的貼文，「這件球衣代表多年的努力、犧牲和眼淚，所有墨西哥運動員都渴望帶著尊嚴穿上，只是今天讓人難過的是，墨西哥女壘隊卻當成垃圾丟在選手村。」

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照片在網路上引發熱烈討論，墨國奧委會也對這種「有辱國格」的行為表示遺憾，主席帕迪拉對ESPN表示：「對於他們（指墨國女壘隊）部分選擇將選手村的床單帶走，卻將球衣留在像垃圾堆一樣不適宜的地方，實是令人感到遺憾。」墨國壘球協會昨已發聲明表示將調查此事，若查出需要負責的球員，也將不能再代表墨國出賽。

除了球衣，也有消息人士向ESPN表示女壘隊還將出席開幕式的服裝，以及球鞋、手提箱等裝備，都丟在選手村。墨國壘球協會主席葛雷洛則將選手的行為歸咎於行李箱的的空間不足，以致於有些選手甚至將昂貴的手套都捨棄，只是墨國奧委會並不接受這番說法，表示球隊可能面對後續懲處，甚至法律制裁。

Este uniforme representa años de esfuerzos, sacrificios y lágrimas.

Todos los deportistas mexicanos anhelamos portarlo dignamente, y hoy tristemente el equipo mexicano de sóftbol lo dejó todo en la basura de las villas olímpicas.@esmerfalconmx @CONADE @COM_Mexico pic.twitter.com/zqkmVva6PP — Brianda Tamara （@BriandaTamara） July 29, 2021

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