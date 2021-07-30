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東奧游泳》終結美國6連霸 俄羅斯泳將200仰摘金還是個貓奴

2021/07/30 13:27

俄羅斯好手雷洛夫。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕東京奧運游泳男子200公尺仰式決賽今登場，俄羅斯好手雷洛夫（Evgeny Rylov）游出1分53秒27打破奧運紀錄摘金，中斷美國在這項目6連霸的霸業，銀牌則由美國選手莫菲（Ryan Murphy）拿下。

雷洛夫先前在100公尺仰式決賽游出51秒98，擊敗世界紀錄保持人莫菲拿下金牌，而這個項目自1996年起，已經連續6屆由美國包辦金牌。

今天的200公尺仰式，雷洛夫飆出1分53秒27打破由美國選手克萊里（Tyler Clary）在倫敦奧運創下的大會紀錄，進帳本屆奧運個人第2金，也終結過去6屆都由美國奪金的紀錄；而莫菲則游出1分54秒15拿下銀牌，銅牌則是英國好手葛林班克（Luke Greenbank）。

值得一提的是，俄羅斯的雷洛夫私下其實是個貓奴，社群媒體上常分享和貓咪互動的照片，他在100仰摘金時，本來想戴著貓咪口罩上台領獎，無奈被大會以不符規定為由拒絕，只能戴著一般醫療口罩上台。不過，今天他再度於200仰摘金，終於如願戴著女友送的貓咪口罩亮相。

俄羅斯好手雷洛夫。（歐新社）

俄羅斯好手雷洛夫。（美聯社）

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