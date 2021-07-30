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奧運游泳》「可能不乾淨…」美國游泳好手錯失金牌 發言引熱議

2021/07/30 14:23

墨菲。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕奧運游泳男子200公尺仰式決賽成績出爐，由俄羅斯好手雷洛夫（Evgeny Rylov）以1分53秒27打破奧運紀錄摘金，然而銀牌得主墨菲（Ryan Murphy）在比賽結束後說出「可能不乾淨」（probably not clean），引起熱議。

美國好手墨菲在今日賽後提及關於興奮劑禁藥的議題，然而當被記者問道是否是對對手有使用興奮劑感擔憂，墨菲說：「我有15個想法，但其中的13個會給我帶來很多麻煩。」墨菲繼續說：「就是這樣，我盡量不讓自己捲入當中，一整年對我來說是一種巨大的精神消耗，而我在一場可能不乾淨的比賽中游泳，就是這樣。」

墨菲雖然沒有指名道姓，但也沒有為雷洛夫說話，後來他又在記者會中表示，自己只是在談論一般游泳比賽的禁藥議題，並祝賀雷洛夫及銅牌得主葛林班克（Luke Greenbank），他說：「我的意圖不是要在這裡提出任何指控，恭喜葛林班克和雷洛夫，他們的表現很出色，他們都是很有天分的游泳選手。」

墨菲又再次強調：「我確實認為興奮劑仍然在游泳比賽中是個重大的問題，就是這樣。」

雷洛夫得知墨菲的言論後表示驚訝，並說：「我總是在做禁藥檢測，如果我使用了一些東西，我將永遠不會原諒自己。」

俄羅斯和美國隊都沒有對此發表評論。

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