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移地訓練地點都經考量 林義傑曝6點：不要用政治去看專業知識

2021/07/30 16:05

19歲桌球好手林昀儒亮眼成績引起討論。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕台灣「桌球神童」林昀儒在東京奧運上表現亮眼，引起不少人關注，不過也出現小林之所以有這麼出色的成績，要感謝中國的聲音，因為林昀儒曾到中國進行1個月的移地訓練。對於話題開始飄出政治味時，超馬選手林義傑在社群平台說明選手去移地訓練的原因，同時提醒，「不要什麼都用政治去看專業知識」。

林義傑首先表示「移地訓練是運動員再也普通不過的訓練方式」，他點出運動員選擇移地訓練的考量，分別是「最強隊伍存在的地方」、「環境選擇（高原、設備、地理條件…等）」、「飲食習慣」、「氣溫及降雨量」、「室內運動與室外運動條件」、「交通、語言及管理」6項條件。

同時坦承台灣在很多運動上其實不太利於訓練，因為「我國氣候潮濕不利運動訓練」、「我國地形變化太大，高原訓練範圍太小」、「我國訓練設備還需要再精進（這點或許有保留意見）但世界上運動科學是超速度發展一日千里」、「不是只有身體上，更多在於心理上的平衡」、「單向運動項目與他國隊伍的交流」、「訓練是團隊，很難一人而為」。

林義傑表示，運動訓練是一門科學，不是政治對立。因此呼籲民眾「別說出非體育運動專業語言」，他同時舉例2004年日本馬拉松奧運女子冠軍選手，也是在昆明訓練基地訓練。最後呼籲民眾不要用政治去看專業知識。

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