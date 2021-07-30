東奧羽球》日本混雙合作10年奪牌淚崩 311震災逃過死劫後組成

日本世界第5的混雙組合渡邊勇大／東野有紗，進帳日本羽球隊本屆首面獎牌。（美聯社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕日本世界第5的混雙組合渡邊勇大／東野有紗，今以21：17、23：21擊敗香港鄧俊文／謝影雪，為男女單和男女雙都傳壞消息的日本羽球隊，進帳本屆首面獎牌。主打「復興奧運」的東奧，渡邊勇大／東野有紗奪牌更有意義。

2011年3月11日，渡邊勇大／東野有紗就讀福島富岡第一中學，在富岡高校體育館練習遇上東日本大震災，天花板電燈接連落下，兩人死命往外逃，渡邊勇大回憶，「當時真的有死掉的覺悟。」

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由於福島第一核電廠事故，兩人跟著全校在全國各地避難，渡邊跑到東京，東野回到北海道老家，2個月後的5月，兩人一心想打羽球回到福島。當時混雙尚未在日本國高中變成比賽項目，兩人為了2012年印尼賽首度組成混雙組合。

今年正好是兩人搭配第10年，身為大1歲的前輩東野有紗常說，「受到福島縣的人們很多照顧，希望能有報恩的機會。」今年東奧舞台順利奪銅，激勵福島縣的人們。

東野淚崩表示真的很幸褔，也不忘提到昨在男雙被我國淘汰的遠藤大由，「彼此有很多難熬時刻，也有拿不下勝利的時候，這座獎牌是和遠藤、勇大3人努力拿下的，內心只有滿滿感謝。」

日本世界第5的混雙組合渡邊勇大／東野有紗，進帳日本羽球隊本屆首面獎牌。（歐新社）

日本世界第5的混雙組合渡邊勇大／東野有紗，進帳日本羽球隊本屆首面獎牌。（美聯社）

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