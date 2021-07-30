東奧划船》俄羅斯組合奪銀 美女將砲轟：噁心、不該出現在場上

美國划船選手卡爾莫。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯在今年因為禁藥醜聞，遭國際體育仲裁法院禁賽，因此俄羅斯的選手全部都只能夠以俄羅斯奧委會（Russian Olympic Committee，簡稱ROC）的中立身分參賽，但美國划船選手卡爾莫（Megan Kalmoe）對此相當不以為然，在看到俄羅斯組合奪下銀牌後，於推特上形容「噁心的感覺。」

卡爾莫看到俄羅斯女子雙人單槳無舵手組合：Vasilisa Stepanova與Elena Oriabinskaia在決賽奪下銀牌後，於推特發文寫道：「看到本來不該出現在賽場上的組合拿下銀牌有種噁心的感覺。整體來說這相當令人失望。我也對同場競技的選手感到遺憾，我要向所有的朋友與對手獻上最真摯的愛，他們為了比賽付出所有。」

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雖然卡爾莫與他的搭檔Tracy Eisser，就算在比賽中沒有俄羅斯組合，他們也依舊無法晉級，但卡爾莫仍在受訪時持續表明對俄羅斯組合的厭惡：「我在推特上講了一些事情，我確定有些人應該對此感到不滿，又或者是他們不會（不滿）。但我認為，有很多在這個領域的人都是非常、非常優雅的女性，他們太有禮貌以至於不會說出我想說的話。

「看到他們待在這邊，還帶著獎牌離去，對我來說真的相當痛苦。」、「我不認為他們應該待在場上，而且有許多更有資格站在那邊，拿下獎牌的女性，但他們沒有辦法得到機會，因為那艘對我來說非常有問題的船就在那邊跟我競爭。」

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