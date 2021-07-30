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東奧》陳傑400公尺跨欄止步 中市府：三度叩關奧運就是最大肯定

2021/07/30 14:16

陳傑東奧400公尺跨欄止步，家人在家中精神 奧援。（圖：市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕代表台灣出賽的台中田徑好手陳傑，今年三度踏上奧運殿堂，上午出賽400公尺跨欄預賽，雖無緣晉級，台中市運動局長李昱叡代表市長盧秀燕至陳家與陳傑父母為他加油，李昱叡指出，陳傑預賽跑出50秒96的成績，奮戰不懈的精神鼓舞國人，且陳傑三度叩關奧運就是最大的肯定。

陳傑繼2012年倫敦奧運、2016年里約奧運後，今年第三度踏上奧運，參加東京奧運競賽，李昱叡指出，陳傑歷經多年的努力，曾經在全國運動會場上代表台中拿到6連霸，今年奧運則是陳傑第三度參加奧運，歷經整整12年，很感謝選手堅持奮戰的精神感動國人，今天由他代表市長送上一束花「謝謝陳爸爸、陳媽媽」陪伴陳傑一起努力。

陳爸爸則說，陳傑對自己的期望很高，賽前他就很期待能夠到奧運賽場上與多位先進一起競賽，也許成績不如人意，但鼓勵他回台後能夠先沈澱心情，顧好健康後再接再厲，只要盡力了，「家人永遠在背後支持你」。

陳媽媽則說，陳傑到日本後，家人幾乎每天都會跟他視訊，關心防疫情形，了解他的適應狀況；陳爸爸也說，平時家人都會關心陳傑的訓練及身體狀況，今天陳傑跑起來速度稍微沈重，但步伐是可以的，今年奧運男子組400公尺跨欄真的實力堅強，陳傑從小自我要求很高，不論成績如何，他肯定孩子盡力了，也很感謝運動局李局長在賽事過程中持續關心選手訓練情形。

運動局指出，陳傑是國內田徑男子400公尺跨欄項目的頂尖運動員，也是這屆奧運賽場上大家所關注的焦點選手之一，陳傑不僅代表國家出征國外賽事無數，且屢獲佳績，是台中市傑出運動員楷模，一直都很專注在訓練與比賽中，全力以赴面對每一場賽事，在國內外400公尺和400公尺跨欄成就輝煌，也多次代表台中在全國運動會連霸奪金，是國家隊主力。

陳傑東奧400公尺跨欄止步，中市府：三度叩關奧運就是最大的肯定。（圖：市府提供）

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