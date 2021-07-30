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NBA》勇士有望再起新王朝！ 獲ESPN評價為選秀大贏家

2021/07/30 15:16

剛果體能怪物庫明加被勇士隊選走。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕本屆NBA選秀會正式結束，活塞也一如預期挑選奧克拉荷馬州大的控球後衛坎寧安（Cade Cunningham）作為狀元郎，《ESPN》專家也選出這次選秀會上的大贏家，其中薪資專家馬克斯（Bobby Marks）就給了勇士隊A級評價。

馬克斯指出，勇士原本可以很輕鬆地用兩張選秀籤之一，換取他們需要的板凳援助，不過最終勇士並沒有進行交易，反而用第七順位的籤，選下天賦極高但完成度不高，被認為有機會成長為這梯最佳球員的6呎8吋剛果怪物庫明加（Jonathan Kuminga）。

在第14順位，勇士選下同樣有著前10順位的6呎6吋潛力側翼穆迪（Moses Moody），馬克斯認為，庫明加預計還需要許多的發展空間，因此技巧更為成熟的穆迪，比較有可能會在下個賽季得到更多的出場機會，同時勇士也聘請了新的教練，來協助這兩人的發展。

原先被預測會在前10順位的穆迪，直到第14順位才被勇士隊選走。（法新社）

同時，馬克斯也提醒球迷一件事情，那就是勇士隊主要的薪資空間都被柯瑞（Stephen Curry）、K.湯普森（Klay Thompson）、威金斯（Andrew Wiggins）、D.格林（Draymond Green）給卡死，而庫明加與穆迪兩人合計4年的薪資僅占4200萬美元。

除了勇士隊以外，《ESPN》的另外兩外專家Myron Medcalf與Andrew Lopez，分別點名活塞以及火箭是本屆選秀會上的最大贏家。

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