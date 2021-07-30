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體育 2020東京奧運 Just in 快報

東奧體操》金牌橋本大輝失誤照取高分？FIG解釋得分細節

2021/07/30 14:56

橋本大輝奪下體操全能金牌。（資料照）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕東京奧運體操男子個人全能項目決賽，中國選手肖若騰以88.065分銀恨，由日本19歲新星橋本大輝以88.465分奪金，賽後中國網友大表不滿，質疑為何橋本在跳馬失誤還能得到高分，國際體操總會（FIG）今特別公告解釋本場比賽的評分標準。

橋本大輝在跳馬項目落地時出現一隻腳踏出地墊外的失誤，依舊拿到14.700分，讓中網友不滿，為何肖若騰整體表現比更好，卻與橋本失誤後的成績相同，甚至直言因裁判評分不公，害中國錯失金牌。

國際體操總會今公告裁判對橋本大輝跳馬項目的得分解釋，其中完成分的扣分細項，包含第一騰空腿未併攏、身體未挺直、第二騰空腿未併攏、落地準備不足、落地時轉體未完成等5細項，各被扣0.1分，以及落地時未站穩右腳出去一大步被扣0.3分，橋本完成分被扣0.8分，得分為9.2分，難度分為5.6分，他再因單腳出界被多扣0.1分，得到14.700分。

男子體操全能項目共有6單項，包括跳馬、單槓、雙槓、地板、鞍馬和吊環，每單項得分總和決定排名，肖若騰幾乎一路領先，但最後遭橋本大輝逆轉，以0.4分之差銀恨。

儘管有中網友不滿裁判評分標準，替肖若騰抱屈，肖若騰強調，他很清楚運動場上本就有輸贏，自己也渴望金牌，但之後還有單項要拚，會專注在場上並全力以赴。

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