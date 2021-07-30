東奧》「證件妹」拿下射擊第五名 吳父大笑：出乎意料

吳佳穎父母在高市府運發局局長侯尊堯（前右）陪同下，觀看八強決賽。（記者洪臣宏攝）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕「證件妹」吳佳穎拿下東京奧運25公尺手槍射擊第5名，吳佳穎父母緊盯螢幕直播觀賽，不時為她的好表現鼓掌叫好，確定拿下第五名後，吳父受訪時大笑說：「出乎意料！」，很高興，希望她繼續努力為國爭光；吳母則說，很驚喜。

吳佳穎上午完成25公尺快射賽事後，連同昨天慢射，總分拿下584分，晉級八強決賽，成為全國矚目焦點，高市府運動發展局局長侯尊堯下午陪同吳佳穎父母吳永華、張惠玲觀賽，不同上午透過手機緊盯分數及排名，下午利用電腦收看網路轉播，吳佳穎上場時不斷爆出「吳佳穎加油！」聲浪，在場者均感受到緊張氣氛。

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成績出爐後，吳永華表示「出乎意料」，因為25米不好打，也不是吳佳穎強項，沒意料到她可以打到第五名，希望她再努力，為國爭光；張惠玲說，進入八強的都是各國頂尖選手，過程中看到她打得很輕鬆，看不出會緊張，選手們的經驗、技術都差不多，分數差距很小，能拿到第五名已經讓她很驚喜。

對於吳佳穎的下一步，吳永華表示，吳佳穎已經考上國家隊教練，奧運四年一次，未來還是可以當教練、選手。

今天上午進行八強資格賽時，吳佳穎父母緊盯手機，隨著記分板分數、名次拉鋸，張惠玲說：「心臟跳好快！」確定拿下584分晉級後，直說這是吳最好的一次成績，「不可思議」，為女兒表現打了100分，並隔海傳訊「跟它（比賽）拚了！」、「加油！好好享受比賽！」鼓勵。

張惠玲說，吳佳穎主攻10公尺氣槍，25公尺感覺起來像是有空才去練，上屆奧運25公尺排名第34，這次有很大的進步，看她比賽時神情，就知道她在享受比賽。

吳佳穎。（特派記者林正堃攝）

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