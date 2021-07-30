東奧》「要比較的人永遠是自己」 正能量女神郭婞淳分享朗神金句

郭婞淳在東京奧運女子舉重59公斤級勇奪金牌，也是台灣隊本屆奧運首金。（資料照，特派記者林正堃攝）



〔體育中心／綜合報導〕台灣「舉重女神」郭婞淳日前在東京奧運女子舉重59公斤級摘下生涯首金，刷新3項奧運紀錄，也為台灣奧運代表團奪下史上第6面金牌。郭婞淳今天在個人IG貼文分享棒球名將鈴木一朗的金句，出發前更帶上鈴木一朗的書，笑稱：「看起來是帶對了！」

郭婞淳在IG貼文分享棒球名將鈴木一朗的金句，「對於自己想做的事，就放手去挑戰吧！不是因為覺得能成功就去做，而是發自內心的想要嘗試看看，這樣不管結果如何，自己都不會後悔。」

請繼續往下閱讀...

郭婞淳透露，賽前被鈴木一朗的金句洗禮，出發前《一流的人如何保持顛峰》那本書快看完了，心想著要再帶哪一本書隨行，因為是要去日本就決定帶鈴木一朗一起奮戰了，「看來是帶對了」郭婞淳寫道。

郭婞淳認為在競技場上有時言簡意賅，但切中要害的一句話，就能讓自己心領神會，在比賽中不斷從心裡流過．正是文中一開始打的那一句，然後再補上一句：「要比較的人，永遠是自己。」

郭婞淳的IG貼文也引發熱議，許多網友紛紛表示，「這就是婞念」、「也想看這本了」、「妳棒到不行！」、「真的是正能量女神」。

在 Instagram 查看這則貼文 郭婞淳 Hsing-Chun KUO（@kuohsingchun_official）分享的貼文

預估奧運得牌數 免費抽好禮 天天答題中獎機率更高 點我抽獎去

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法