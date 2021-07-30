T1》宣布成軍！ 「新北中信特攻」正式加盟T1、總教練曝光

新北中信特攻。（官方提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕「新北中信特攻」籃球隊今正式成軍，投入T1 League戰場。同時也宣布聘請現任台北市立大學籃球隊總教練李逸驊（原名：李雲光）執掌兵符，盼能打出新氣象。

李逸驊球員時期球風剽悍，防守能力出眾，轉戰教練領域也備受肯定，2001年成為台灣隊史上最年輕總教練，執掌國家隊兵符近7年，曾率領國家隊奪下2005年東亞運金牌，並擔任SBL超級籃球聯賽裕隆籃球隊教練，助隊打造三連霸王朝。儘管李逸驊近年執教戰場以UBA大專籃球聯賽為主，但中信特攻仍希望倚重其豐富資歷，打造強悍球風與堅強戰力。

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中信特攻也公布隊徽，其LOGO設計理念運用年輕族群喜愛的二次元動漫風格，將「特攻」打造成充滿未來感的金屬機械造型，透過籃球紋路面罩及配戴耳機裝備，呈現特攻注重互助溝通、協力合作的團隊意涵，而DEA下緣的星型徽章，則象徵特攻的正義形象。隊徽整體採用藍、黃兩種顏色為主調，代表忠誠與光明兼具，並傳達出年輕世代充滿希望及無限可能。

同時新北中信特攻總經理由張樹人擔任，張樹人曾任緯來體育台主播，自美國約翰霍普金斯大學學成返台後，專攻運動行銷領域，曾參與中信兄弟職棒隊行銷操作，亦曾負責NBA臺灣賽、WBC世界棒球經典賽等公關行銷事宜，此次出任中信特攻領隊，盼能打造新的球隊文化。

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