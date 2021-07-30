東奧》拳擊女王陳念琴八強止步 馬祖父親電視前盛讚女兒表現得真棒

陳念琴（左）。（特派記者林正堃攝）

〔記者俞肇福／基隆報導〕東京奧運拳擊賽會場，來自馬祖的台灣「拳擊女王」陳念琴今天（30日）對上印度選手博爾戈漢（Lovlina Borgohain），陳念琴在台上賣力揮拳，最後仍不幸吞敗、止步8強，全程守在電視看轉播的陳念琴父親陳德光表示，很可惜女兒落敗，但是女兒已經進步很多，表現得很棒。

來自馬祖的台灣「拳擊女王」陳念琴2016年打入里約奧運16強，今年東京奧運再闖入女子沉量級（69公斤級）前8強，儘管對上印度選手博爾戈漢（Lovlina Borgohain）敗北，卻也創下個人奧運的最佳紀錄。

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陳念琴的父親陳德光、母親黃梅香與鄉親們、北竿鄉長陳如嵐等一起在北竿鄉龍福山莊觀看轉播，同時替陳念琴打氣加油。

陳德光說，女兒進步很多，表現得非常好，當一個運動選手，勝敗常有，他也期許女兒繼續打下去，家人都會給予最大的支持，「女兒很棒了！」女兒仍然是馬祖的驕傲。

陳德光透露小故事，當初陳念琴想要來台灣學拳，他給女兒1週的時間考慮，自己的道路自己選擇，但他也告訴女兒「去了台灣去學拳擊，就不准半路放棄回馬祖！爸爸不會去接妳！」看到女兒的堅持與奮戰真得很感動。

拳擊女王陳念琴的父親陳德光透露，陳念琴當初要去台灣練拳擊，他要她自己考慮清楚。（圖翻攝自馬祖北竿藍眼淚粉絲團）

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