晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 2020東京奧運 Just in 快報

東奧前線》世界排名、生涯對戰都佔優勢 林昀儒今晚大戰德國名將

2021/07/30 15:50

林昀儒。（資料照，特派記者林岳甫攝）

〔特派記者羅志朋／東京報導〕台灣時間今天晚上7點，東京奧運桌球男子單打銅牌戰，由19歲「沉默殺手」林昀儒對決32歲德國名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），小林目前世界排名和生涯對戰成績都在對手之上，能否為大前輩莊智淵報9年前倫敦奧運一箭之仇，今晚見分曉。

小林目前世界排名第6，力壓奧恰洛夫的第8，生涯兩人交戰過6次，小林取得4勝2敗優勢，2018年瑞典公開賽首次遭遇，小林以1:4吞敗外，接下來拿下4連勝，今年3月WTT挑戰賽卡達站男單決賽小林以1:4落敗。

奧運史上台灣桌球男單最佳成績，為2012年倫敦奧運莊智淵第4名，巧合的是，當時莊智淵銅牌戰對手正是奧恰洛夫，莊智淵激戰6局敗陣無緣摘銅，如今輪到林昀儒遭遇德國好手，今若贏球奪牌將寫歷史新頁，也將是這屆奧運繼混雙後個人第二面銅牌。

奧恰洛夫昨天男單4強賽，與中國名將馬龍激戰7局最終落敗，但已贏得馬龍尊敬，直說奧恰洛夫發球帶下旋讓他難以招架，導致出拍有些被動。悲情的是，奧恰洛夫生涯對馬龍19戰全敗，1勝難求，堪稱「天敵」。

奧恰洛夫。（資料照，路透）

預估奧運得牌數 免費抽好禮 天天答題中獎機率更高 點我抽獎去

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。