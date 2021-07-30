東奧前線》世界排名、生涯對戰都佔優勢 林昀儒今晚大戰德國名將

林昀儒。（資料照，特派記者林岳甫攝）

〔特派記者羅志朋／東京報導〕台灣時間今天晚上7點，東京奧運桌球男子單打銅牌戰，由19歲「沉默殺手」林昀儒對決32歲德國名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），小林目前世界排名和生涯對戰成績都在對手之上，能否為大前輩莊智淵報9年前倫敦奧運一箭之仇，今晚見分曉。

小林目前世界排名第6，力壓奧恰洛夫的第8，生涯兩人交戰過6次，小林取得4勝2敗優勢，2018年瑞典公開賽首次遭遇，小林以1:4吞敗外，接下來拿下4連勝，今年3月WTT挑戰賽卡達站男單決賽小林以1:4落敗。

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奧運史上台灣桌球男單最佳成績，為2012年倫敦奧運莊智淵第4名，巧合的是，當時莊智淵銅牌戰對手正是奧恰洛夫，莊智淵激戰6局敗陣無緣摘銅，如今輪到林昀儒遭遇德國好手，今若贏球奪牌將寫歷史新頁，也將是這屆奧運繼混雙後個人第二面銅牌。

奧恰洛夫昨天男單4強賽，與中國名將馬龍激戰7局最終落敗，但已贏得馬龍尊敬，直說奧恰洛夫發球帶下旋讓他難以招架，導致出拍有些被動。悲情的是，奧恰洛夫生涯對馬龍19戰全敗，1勝難求，堪稱「天敵」。

奧恰洛夫。（資料照，路透）

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