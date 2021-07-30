東奧體操》曾說「要阻止中國大勝」 印度裁判遭小粉紅出征關板

中國體操選手肖若騰。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕中國選手肖若騰在東京奧運體操男子個人全能項目原一路領先，但最後卻在單槓項目不敵本19歲新星橋本大輝屈居銀牌，崩潰地中國網友不但出征橋本IG，還挖出跳馬項目的一位印度裁判2019年曾在推特發表過「希望有人能阻止中國大獲全勝」得的言論，讓他也遭許多不滿中國網友砲轟。

肖若騰原本在比賽中一路領先，沒想到最後的單槓項目只得到14.366分，還因為結束動作時未跟裁判示意被多扣0.3分，最後就以總成績88.065分銀恨，不敵日本橋本大輝。然而，卻有中國網友在微博指出，負責這次跳馬項目評分的印度裁判卡巴拉（Deepak Kabra），2019年曾在推特上發表過跟中國體操隊相關的言論。

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卡巴拉他曾於2019年10月16日推文寫下 :「中國包攬了所有金牌！應該有人阻止他們大獲全勝」，許多中國網友認為，卡巴拉這番言論是不利於中國隊，卡巴拉的社群媒體遭到大批不理性的中國網友留言灌爆，逼得他只能關閉推特帳號。

印度裁判昔日推特的發文被中國網友挖出。（圖片取自網路）

不過從社群媒體流出的截圖來看，這則推文的背景應該是在2019年世界軍運會體操比賽，當時國選手在由體操、鞍馬、吊環項目中都拿下金牌，肖若騰當時也在自由體操和鞍馬項目摘銀，而卡巴拉當時其餘的幾則推文也幾乎都在誇獎中國隊選手，因此其實卡巴拉的這則貼文其實比較像是在恭維中國體操隊的宰制力。

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