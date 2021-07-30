東奧羽球》明與同胞爭冠軍門票 中國一姊：全力以赴、不留遺憾

陳雨菲擊敗南韓安洗瑩殺進4強戰。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕中國女單一姊陳雨菲今以直落二拍下南韓天才少女安洗瑩晉級，明在4強戰將碰上拍謝地主日本好手奧原希望的同胞何冰嬌，陳雨菲在接受中媒訪問時表示，很開心能和隊友在4強賽相遇，但也表示會全力以赴、不留遺憾。

陳雨菲過去4度和安洗瑩交手，全都拿下勝利，而今安洗瑩開局強勢，一度取得領先，不過經驗十足的陳雨菲，多次犀利的回擊，讓安洗瑩在防守上疲於奔命，先以21：18搶下首局，次局安洗瑩為撲救一記網前球，不慎扭傷右腳踝，包紮後雖繼續上場，但已無力阻擋陳雨菲攻勢，陳雨菲最後就以21：19奪勝晉級。

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賽後受訪時陳雨菲先稱讚南韓對手，「（安洗瑩）她打得很有耐心，心態上也很穩定，我在這上面肯定要準備得更加充分，去拚、去耐心地控。開局的時候也遇到了一些困難，會有點著急，因為她節奏控制得比較慢，我很難找到機會去加速，勉強進攻的效果也不是特別好，但是後面積極地去調整了，就還不錯。」

而談到明天將跟同胞何冰嬌爭奪金牌戰門票，陳雨菲則說：「很開心能跟何冰嬌相遇，這說明我們前段時間的訓練，包括整個女單組的備戰都很不錯。明天我們兩個自己打的話，肯定都會全力以赴，因為彼此也很熟悉，場上的困難會比較多。就我自己而言，做足準備全力以赴，不給自己留下遺憾就好，確保有人進入決賽也是好事，不管我們倆是誰獲勝，都會全力以赴、向冠軍發起衝擊。」

何冰嬌擊敗地主強敵奧原希望，明將強碰陳雨菲。（法新社）

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