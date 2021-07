東奧桌球》今晚將大戰小天王林昀儒 德國名將推文這樣說

林昀儒(圖右)將於今晚7點出戰東京奧運桌球男單銅牌戰,對決德國名將奧恰洛夫(圖左)。(路透,資料照,本報合成)

〔即時新聞/綜合報導〕我國19歲「沉默殺手」林昀儒將於今(30日)晚7點出戰東京奧運桌球男單銅牌戰,對決32歲德國名將奧恰洛夫(Dimitrij Ovtcharov),能否為「桌球教父」莊智淵報9年前倫敦奧運一箭之仇,今晚見分曉。而奧恰洛夫昨在賽後推文表示:「他要打起精神準備與林昀儒的銅牌戰了」。

林昀儒昨在4強大戰7局不敵中國球王樊振東,緊接著登場的奧恰洛夫與對戰18連敗的頭號剋星馬龍交手,苦戰7局一樣敗下陣來。奧恰洛夫賽後推文表示:「距離金牌戰就差這麼一點,令人心痛,很不幸今天沒能成功。感謝支持我的球迷們,你們是我的一切,現在要打起精神準備與林昀儒的銅牌戰了」。

目前世界排名第6的林昀儒將對決世界排名第8的奧恰洛夫,若林昀儒能順利擊敗奧恰洛夫,將是這屆奧運繼混雙後個人第二面銅牌,也能為2012年倫敦奧運敗給奧恰洛夫的莊智淵報一箭之仇。

