東奧桌球》今晚將大戰小天王林昀儒 德國名將推文這樣說

林昀儒（圖右）將於今晚7點出戰東京奧運桌球男單銅牌戰，對決德國名將奧恰洛夫（圖左）。（路透，資料照，本報合成）
〔即時新聞／綜合報導〕我國19歲「沉默殺手」林昀儒將於今（30日）晚7點出戰東京奧運桌球男單銅牌戰，對決32歲德國名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），能否為「桌球教父」莊智淵報9年前倫敦奧運一箭之仇，今晚見分曉。而奧恰洛夫昨在賽後推文表示：「他要打起精神準備與林昀儒的銅牌戰了」。
林昀儒昨在4強大戰7局不敵中國球王樊振東，緊接著登場的奧恰洛夫與對戰18連敗的頭號剋星馬龍交手，苦戰7局一樣敗下陣來。奧恰洛夫賽後推文表示：「距離金牌戰就差這麼一點，令人心痛，很不幸今天沒能成功。感謝支持我的球迷們，你們是我的一切，現在要打起精神準備與林昀儒的銅牌戰了」。
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目前世界排名第6的林昀儒將對決世界排名第8的奧恰洛夫，若林昀儒能順利擊敗奧恰洛夫，將是這屆奧運繼混雙後個人第二面銅牌，也能為2012年倫敦奧運敗給奧恰洛夫的莊智淵報一箭之仇。
Gutted to have come so close to the gold medal match but unfortunately it just wasn’t meant to be today…— Dimitrij Ovtcharov （@dimaovtcharov） July 29, 2021
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Now it’s time to regroup for my bronze medal match vs Lin Yun-Ju tomorrow.
???? via @ittfworld pic.twitter.com/Xq8NKhX0Wp
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