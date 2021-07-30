東奧射箭》連兩場加射都飆10分箭 被霸凌的南韓安山搶第3金

南韓20歲小將安山。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕南韓20歲小將安山因短髮造型遭網友言語霸凌，但她並未被酸民霸凌擊倒，今在女子個人賽金牌戰展現神準功夫，最後靠著加射的10分箭以6：5力退俄羅斯奧會（ROC）奧希波娃（Elena Osipova），收下混雙、女團後的第3金。

安山在女子個人排名賽射出680分的高分，打破高懸25年紀錄，成為奧運新任紀錄保持人，她與金濟德在混雙奪金，搭檔張珉僖、姜彩榮在女團稱后。

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尋求本屆個人第3金的安山，在個人賽一路過關斬將，今在4強對上美國布朗（Mackenzie Brown）有2局都繳出滿分30分，雖前5局射完以5：5平手，但她加射頂住壓力，射出精準10分箭，比下對手的9分箭，以6：5險勝。

安山金牌戰與奧西波娃再次戰到加射階段，但她展現強大心理素質，最後成功抗壓射出10分箭，對手則只有8分箭，終以6：5勝出，助南韓在女子個人賽完成3連霸。

南韓在射箭項目展現強大宰制力，已拿下女團、男團、混雙和女子個人賽金牌，明天輪到金優鎮在男子個人賽16強登場，台灣好手湯智鈞也將上陣，與以色列選手夏尼（Itay Shanny）爭奪8強門票。

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