東奧桌球》失誤不犯第二次！林昀儒啟蒙教練：天才兒童是苦練來的

林昀儒（左）從小對桌球有很高的熱忱，比賽若出現失誤，回到隊上會特別針對失誤勤練。（宜蘭國小林嵩峯教練提供）

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕我國桌球好手林昀儒今晚在奧運殿堂對戰德國好手奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），進行桌球男單銅牌賽。對於外界評論林昀儒是天才兒童，小林國小時期的啟蒙教練賴瑞雄說，林昀儒小時候就很細心，針對比賽失誤勤加練習，同樣的錯幾乎不再犯第二次，所有的成績都是苦練來的。

賴瑞雄表示，林昀儒本身就熱愛桌球，天分確實也很好，打桌球最重要的就是模仿能力、球感及對球的旋轉概念，林昀儒都比同齡選手學習還要快，且模仿能力、領悟力都特別強。

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不過賴瑞雄認為，「所謂的神童是別人給的稱號」，林昀儒比其他同齡選手更自律，該練球就練球，教練指導也能執行，且訓練非常投入；最特別的是，林昀儒「同樣的錯誤幾乎不會犯第二次」，例如賽末點時高球沒有殺進，回球隊之後，他會針對這一顆球特別用心練習；或是這一場比賽發球失誤稍多，下一次比賽就會看到他發球失誤明顯減少。

但林昀儒也有疲乏的時候。有一陣子不斷比賽、訓練，導致林昀儒有些乏味，練不下去，賴瑞雄鼓勵他再堅持一下，練完就去放風，林昀儒問他能不能去釣蝦，賴瑞雄答應後照辦，此後林昀儒就蠻喜歡釣蝦這個活動。另外，教練以前開車載他去比賽，路上若有看到比較特別的車，林昀儒就會唸出車輛品牌、型號、引擎等配備，是他喜歡的話題。

賴瑞雄說，最近沒有和林昀儒聯繫，但林昀儒一直都在照自己的目標前進，感性道「他在我心目中已經是奧運金牌」。今晚林昀儒將對上奧恰洛夫，也是世界球王等級，並不好打，賴瑞雄鼓勵林昀儒按照自己的節奏，不要把成績看得太重，全力以赴就好，全台灣人都會為他加油。

至於聘請外籍教練一事，賴瑞雄說，林昀儒實力日趨增強，在學校沒有對手可以互練，所以他的父親林學宜從中國找培訓員。培訓員每個月要七、八萬元，有時數限制，但林學宜很大方也照顧他人，認為「不只要昀儒強，整個隊也要帶起來」，多數訓練時數以林昀儒為主，但也會無償把培訓員時數給隊上其他小朋友使用，不求一絲回報。

林昀儒（右1）從小對桌球有很高的熱忱，比賽若出現失誤，回到隊上會特別針對失誤勤練。（宜蘭國小林嵩峯教練提供）

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