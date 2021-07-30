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東奧前線》台灣最強！戴資穎3局逆轉依瑟儂 首闖奧運女單4強

2021/07/30 18:37

戴資穎。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者林岳甫／東京報導〕世界球后戴資穎今日在東京奧運女單8強對上世界排名第6的泰國好手依瑟儂（Ratchanok Intanon），小戴最終以14：21、21：18、21：18逆轉晉級4強，為台灣羽球女單締造歷史新頁。

戴資穎晉級4強後，更突破台灣女單在奧運的8強魔咒，成為台灣第1人，明日將要和印度辛度過招，爭取金牌戰門票。

戴資穎和打法神似的依瑟儂生涯交手29次，取得15勝14負，且近期3次交手，雖都由小戴獲勝，但3戰全部打滿3局。如今，兩人於五環殿堂狹路相逢，小戴強調失誤一定要減少，才有機會和對手力拚。

戴資穎。（特派記者林正堃攝）

戴資穎首局一度取得7：3領先，但依瑟儂絕非省油的燈很快就追上，並在技術暫停前變成11：8領先，且下半局不給小戴超前機會，最多領先達6分，最終泰國一姊成功先馳得點。

陷入苦戰的戴資穎在第2局前段最多落後4分，即使一對追到6：7卻欠缺一口氣，甚至連網前撲球但被依瑟儂「神擋」，小戴技術暫停前8：11落後。戴資穎下半局努力追上，打得更是專注，多次逼得依瑟儂回球出界，取得19：16領先，也靠對方回球出界拿到3個局末點，將戰局扳平。

進入決勝局，戴資穎、依瑟儂上演頂尖對決，數次戰成平手，不過在5：5時，小戴撲倒在地救球未果，好在身體未受影響，再來連下3分取得8：6領先，以及9：7時更上演超狂美技，並一鼓作氣於技術暫停拿到11：7優勢，戴資穎下半局一度落後兩分，還好有成功頂住壓力，以逆轉方式取得晉級。

戴資穎。（特派記者林正堃攝）

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